Okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?
Ağustos aylarının son günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de okulların açılacağı tarihi oldu. Haziran ayında yoğun bir dönemi geride bırakan öğrenciler ve veliler, tatil dönüşleri öncesinde 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin başlangıcını sorguluyor. Peki, okullar ne zaman, eylül ayının kaçında açılacak?
Üç aylık yaz tatilinin artık son günlerini yaşayan milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 2017 - 2018 eğitim ve öğretim dönemi 8 Haziran Cuma günü sona ermişti. Peki okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim- öğretim yılının 1. dönemi eylül ayının kaçında başlayacak?
MEB tarafından hazırlanan 2019-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
ÇOCUĞU İLKOKULA BAŞLAYACAKLAR İÇİN ÖNERİLER
Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak anne babalar farklı bir heyecan yaşıyor. Uzmanlar ise, tatilde çocukları okuryazar yapabilmek ve birinci sınıfa hazırlamak için ailelere bazı önerilerde bulunuyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü’ye göre ilk adım, çocuklarla birlikte kendi adını yazıp harflerle tanışmalarını sağlamak. . Ailelerin, çocuklarıyla birlikte hareket edebilecekleri en ideal zamansa, okula başlamadan önceki yaz tatili. Çocukların erken okuryazarlığı öğrenmesindeki amaç, harfleri gördüğü zaman tanıması ve o sesi çıkarabilmesi. Bu dönemde okuma yazmanın, soldan sağa doğru olduğunun da öğretilmesi gerekiyor. Okula ilk kez başlayacak çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri adına anne ve babalara büyük sorumluluk düşüyor. Erken okuryazarlık; çocuğa sadece harf becerisi değil, konuşma, kendini ifade etme, öğrenme ve iletişim kurma kolaylığı sağlıyor. Yazının devamı için tıklayın
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