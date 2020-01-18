Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2020 takvimine göre ikinci dönem ne zaman başlayacak?

Tatil döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak öğrenciler, ikinci dönem ne zaman başlayacak sorusunun yanıtına yönelik araştırmalara başladı. İlk ders ziliyle yeni döneme başlamaya hazırlanan çok sayıda öğrenci,15 tatilin hangi tarihte biteceğini öğrenmek istiyor. İşte, 2019 2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem başlayacağı tarihle ilgili bilgiler.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK: TATİLDE EVLERE KAPANMAYIN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yarıyıl tatiliyle ilgili bir video paylaştı. Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun" dedi.