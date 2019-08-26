Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Okulların ne zaman 2019-2020 eğitim dönemine başlayacağı, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmeni yakından ilgilendiren konu, eylül ayına günler kala gündemde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Yaklaşık 18 milyon ilkokul ve lise öğrencisi, haziran ayında başladıkları yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların eğitim faaliyetlerine başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı 'Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimiyle hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil bilgilerini paylaştı. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
“Okulu çok özledim.” Yahut “Ne yani bitti mi tatil?”diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme:??Açılış:9 Eylül, İlk Ara Tatil:18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış:19 Haziran.??Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 22 Ağustos 2019
ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLARA ÜMİDİ YEŞERTECEK BİR İNSAN OLARAK BAKIN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların ülke için birer umut olduğuna işaret ederek "Baba diyor ki çocuğunu gösterip 'Bu bizim küçük, çok yaramaz, adam olmaz, tek okulu bitirsin yeter.' Böylesi cümleler... Çocuk ilkokula yeni başlıyor baba bunu söylerken. Yavrudan ümidi, daha yolun başında kesmişler." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Şirazlı Sadi'nin "Yaşlı biri günlerini tamamladığında, bir talihli de beşikten başını kaldırır." sözüne yer veren Selçuk, şunları kaydetti:
"Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan, okula başlayan her çocuk bu ülke için bir umuttur. Ben bu umutla, bu umut için buradayım. Lütfen çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var."
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