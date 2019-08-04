Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. İlk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz haziran ayında başlayan yaz tatilinin ne zaman son bulacağını ve 2019-2020 eğitim döneminin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
'Okullar ne zaman açılacak?' ve 'Okulların açılmasına kaç gün kaldı?' gibi soruların yanıtı, milyonlarca öğrencinin yanı sıra öğrenci velileri ve eğitimciler tarafından da araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
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