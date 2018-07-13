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    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 17:56 | Son Güncelleme:

    Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim yılı hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı yeni eğitim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

    Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

    Etiketler: yaz tatili ne zaman bitecek , MEB iş takvimi
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