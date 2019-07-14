Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Milyonlarca öğrenci ve eğitimci, yaz tatiline devam ederken, okulların açılacağı tarih de gündeme gelmeye başladı. Özellikle temmuz ayının ilerlemesiyle, tatil planlarını şekillendirecek olan veliler, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hangi tarihte başlayacağını, resmi açıklamalar dahilinde merak ederek araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
14 Haziran 2019 Cuma günü, milyonlarca öğrenci karnelerini alarak uzun bir tatil sürecine girdi. Öğrenciler tatilin tadını çıkarırken, bir yandan da ilk ders zilinin çalacağı yeni eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi araştırılmaya başladı. Özellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaz tatiline yönelik açıklamaları ve okula başlama yaşında yapılan düzenlemelerle, bu araştırmalar son zamanlarda hız kazandı. İşte, MEB'in yayınladığı bilgiler dahilinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
MEB'in internet sitesinde yayınladığı 2019-2020 çalışma takviminde yer alan bilgilere göre, okullar bu sene 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
OKULA BAŞLAMA YAŞI YÜKSELDİ
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.
Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.
Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.
İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
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