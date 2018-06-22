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    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 20:19 | Son Güncelleme:

    Uzun ve yorucu geçen bir eğitim döneminin ardından geçtiğimiz günlerde yaz tatiline çıkan öğrenciler henüz tatilin ilk günlerinde olmalarına rağmen, şimdiden okulların yeniden açılacağı tarihi sorguluyor. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının açılış tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan tatillerine devam ederken bir yandan da tatilin ne zaman biteceği konusunda bilgi almak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

    8 Haziran'da biten 2017-2018 eğitim öğretim yılının ardından tatile başlayan 18 milyon öğrenci, ortalama olarak 3 ay süren tatillerinin bitiş tarihini araştırmaya başladı. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de planlarını yapmak için yeni eğitim sezonunun açılacağı tarih hakkında araştırma yapıyor. İşte, çok sayıda öğrenci ve velinin merak ettiği 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

    Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

    Etiketler: Okullar ne zaman açılacak? , Yaz tatili ne zaman bitiyor? , MEB , son dakika , haberler
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