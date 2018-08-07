Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yeni eğitim yılı tarihi
Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu tatil beldelerinde alan öğrenciler bir yandan da okulların açılacağı tarihi araştırıp, yeni eğitim yılının planlamasını yapmak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yeni eğitim yılı tarihi.
Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak sorusu yaz aylarının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yeni eğitim yılı tarihi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
MEB’İN 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Twitter hesabı üzerinden, kendi 100 günlük hedeflerini duyurdu. MEB’in hedefleri arasında her okula 1 polis memuru, tam gün eğitim gören öğrenci oranının yüzde 68’den yüzde 71’e çıkarılması gibi maddeler bulunuyor. İşte, o maddeler...
- Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak.
- Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci oranı yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltilecek.
- 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek.
- Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okula en az 1 polis memuru görevlendirilecek.
- Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak.
- Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.
- Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.
- Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.
- Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.
- Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak.
- Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği güçlendirilecek.
- Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımlar atılacak.
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