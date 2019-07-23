Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Yaz aylarının büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih üzerine araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle şehir dışında olan öğrenciler ve aileleri yurda dönüş için okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü zorlu bir eğitim-öğretim dönemini geride bıraktı. Öğrenciler ve veliler, şimdi 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazırlıklarının tamamlamak için okulların açılacağı tarihi öğrenmen istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Uyum eğitimi yapılacak
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.
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