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    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 18:53 | Son Güncelleme:

    Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Okulların kapanmasının ardından yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim yılının planlamasını yapabilmek için okulların açılacağı tarihi sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle okulların açılacağı tarih belirlendi. İşte o tarih.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarih açıklandı. okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

    Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

    Etiketler: okulların açılışı
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