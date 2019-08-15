Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sonra bitecek?
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de okulların açılacağı tarih oldu. Yaklaşık iki aydır tatil yapan milyonlarca öğrenci, okulların açılacağı ve eğitimlerine devam edecekleri tarihi öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sonra bitecek?
Geçtiğimiz haziran ayında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girmişti. Artık bu 3 aylık tatilin son dönemlerine giriliyor. Uzun süredir tatil yapan öğrenciler ve onların aileleri, 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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