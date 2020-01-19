Okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek?
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Gözler şimdi tatilin biteceği ve 2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısının başlayacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek?
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline devam ederken, bir yandan da okulların açılacağı tarihi sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İKİNCİ DÖNEM SINAVLAR OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.
İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
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