Okullar ne zaman açılacak? TESK’ten velilere kırtasiye uyarısı
2018 ağustos ayının son günlerinde en çok sorgulanan konulardan biri de okulların açılış tarihi oldu. 3 aylık yaz tatili sürecinin eylül ayında sona erecek olması nedeniyle hem öğrenciler hem de veliler, ’Okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna net yanıt arıyor. İşte 2018- 2019 eğitim- öğretim dönemi takvimine göre okulların açılış tarihi ve detaylar…
Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, eylül ayında yoğun bir temponun içerisine girecek. Bir yandan son günleri değerlendiren bir yandan da kırtasiye alışverişlerini yapan öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Peki, bu yıl okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
KIRTASİYE UYARISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin okul alışverişini esnaftan yapması çağrısında bulundu. Palandöken, "Tanıdığınız esnafın sattığı malzemeler, denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünler" diye konuştu.
Palandöken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa zaman kaldığına ve anne-babaların okul alışverişine başladığını söyledi. Okul malzemelerinin mutlaka kırtasiyeci esnafından alınması çağrısında bulunan Palandöken, şöyle konuştu:
"Tanıdığınız esnafın sattığı malzemeler, denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünler. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Vatandaşlarımız daha uygun olsun diye Uzakdoğu'dan ithal edilen merdiven altı ürünlerden tercih etmemeli. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına az zaman kala piyasada görülüyor."
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