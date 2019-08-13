Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Yaz tatilinin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı tarihe odaklandı. MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini hazırlamıştı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak olmanın heyecanını yaşarken; bir yandan da tarih araştırmalarına girişti. Hem öğrenciler hem de veliler tatilin son günlerinde “Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?” sorularına internet üzerinden yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 14 Haziran 2019 Cuma günü bir dönemi daha geride bırakan öğrenciler, 2019-2020 eğitim ve öğretim hayatına 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
YAZ TATİLİNE YENİ DÜZENLEME
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatili düzenlemesinden sonra öğrenciler 2019-2020 yaz tatili süresini de sorguluyor. Yapılan son düzenleme ardından öğrencilerin yaz tatili süresi 13 hafta yerine 11 hafta olacak şekilde düzenlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle