Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu, planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yıllık olarak belirlediği takvim içerisinde yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak edenler, konuya dair detaylar internetten araştırıyor. Peki, 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Yaz tatilini neredeyse yarılayan öğrenciler, 2019-2020 eğitim döneminin başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Özellikle tatilde olan ve ikamet ettikleri şehre geri dönüş için okulların açılmasını bekleyen öğrenciler, yaz tatilinin bitiş tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. MEB'in çalışma takvimine göre, ilk ders zili eylül ayında çalacak. İşte, okulların başlayacağı tarihle ilgili bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
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