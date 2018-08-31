Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarihe geri sayım başladı
Ağustos ayının sonun gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de okulların açılacağı tarih oldu. Yaklaşık iki buçuk aydır tatil yapan milyonlarca öğrenci, okulların açılacağı ve eğitimlerine devam edecekleri tarihi öğrenmek istiyor. Söz konusu konu hakkında MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorgulayan çok sayıda öğrenci, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna net yanıt arıyor. İşte, merak edilen detaylar...
Geçtiğimiz 8 Haziran'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girmişti. Artık bu 3 aylık tatilin son dönemlerine giriliyor. Uzun süredir tatil yapan öğrenciler ve onların aileleri, yeni eğitim öğretim sezonunun ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, merakla araştırılan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna MEB'in verdiği yanıt...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci okulların yaz tatili nedeniyle eğitime ara vermesinin ardından yeni dönemde okulların açılacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre;
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN TEMELİ OKUL BAHÇELERİ
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Levent Yazıcı, Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı'ya konuştu;
"Yıllar önce okuduğum bir makalede kadın-erkek eşitsizliğinin temelinde okul bahçelerinin yattığını, erkek çocukların bahçedeki geniş alanda futbol oynarken, kızların geri kalan daha küçük alanlarda el çırpma gibi oyunlar oynamasına imkân vererek eşitsizliğin temelinin atıldığı anlatılıyordu. Bu yüzden her öğrenciye birlikte aynı sporu yapabilme, fiziksel etkinlik içinde olabilme olanağı sağlanmalı. Takım sporları olmasa bile mutlaka bir spora yönlendirilmeli. Tokat’ta birçok okula masa tenisi koyduk. 20 metrelik küçük alanlarda bile bireysel spor altyapısı oluşturmaya çalıştık. Okul bahçesine çizimlerle geleneksel çocuk oyunlarımızı oynama imkânı sağladık. Yeni nesil okulların alt giriş katlarının tavan yüksekliğini beş metreye çıkartıp zemin düzenlemesiyle spor salonu olarak kullandık."
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