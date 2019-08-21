Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019 2020 takvimi
Yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları devam ederken, eylül ayının gelmesine kısa süre kala, okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmalar hızlandı. Hem öğrenci hem de velilerin gündeminde yer alan okulların ne zaman açılacağı sorusu, MEB'in 2019 2020 eğitim öğretim takviminde yanıt buldu. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte, o konular hakkında detaylı bilgiler.
Milyonlarca öğrenci için haziran ayında başlayan yaz tatili dönemi neredeyse tamamlandı. Tatilden dönüş hazırlığı yapan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim takvimini sorguluyor. Okul telaşına başlayan vatandaşlar, konunun detaylarını araştırıyor. İşte, 2019 2020 eğitim öğretim takvimi ve ara tatiller hakkında bilgiler.
Okullar bu yıl 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.
2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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