Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi
14 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrencinin karneleri almasıyla birlikte, yaklaşık üç aylık sürecek olan yaz tatili dönemi başladı. Tatilin ilerlediği günlerde, henüz zaman olmasına rağmen 2019-2020 eğitim öğretim takvimi ve okulların açılacağı tarih gündeme gelmeye başladı. Öğrenci ve veliler, bu sene okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimi.
Yaklaşık 1 ay önce okulların kapanmasının ardından, gözler yeni eğitim öğretim dönemine çevrildi. Aylarca sınavlarda ve sözlülerde yorulan öğrenciler, tatilin tadını çıkarırken bir taraftan da ilk ders zilinin çalacağı tarihi internet üzerinden sorguluyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde 2019 yılı okulların başlayacağı tarih.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
OKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AYA ÇIKARILDI
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.
Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.
Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.
İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
EBEVEYNLERE TATİL UYARISI
Çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.
Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.
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