Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019 2020 eğitim öğretim takvimi
14 Haziran Cuma günü son ders zilinin çalıp yaz tatili döneminin başlamasının ardından, yeni eğitim öğretim dönemi milyonlarca öğrenci, eğitimci ve velinin gündemine gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada yaz tatili dönemiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu. Peki, bu sene okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB 2019 2020 eğitim öğretim takvimi ile ilgili bilgiler.
Karnelerin alınıp okullar kapanması ile beraber, okulların açılacağı tarih, tatil süresince de araştırılmaya devam ediyor. Özellikle, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklamasının ardından, yaz tatilinin biteceği tarih merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, merak edilen yaz tatilinin bitiş tarihi ile ilgili detaylar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından belirlenen eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak. İlkokul birinci sınıflar için ise ilk ders zili 2 Eylül 2019 tarihinde çalacak.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle