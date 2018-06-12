Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim yılının başlama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlama tarihini araştırıyor. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de okulların açılacağı tarihi merakla sorguluyor. MEB yaptığı açıklamayla gelecek eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile sömestr tatili tarihini de duyurdu. İşte, yeni dönemde okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyon öğrenci okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağını da sorgulamaya başladı. İşte merak edilen detaylar...

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.