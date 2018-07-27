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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.07.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarih

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Okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarih

Yorucu geçen eğitim ve öğretim döneminin ardından 8 Haziran'da tatile başlayan öğrenciler yaklaşık bir buçuk aydır tatilin keyfini çıkarıyor. Temmuz ayının son günlerine gelinmesi ve Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak ve MEB'in okulları tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Karnelerini alarak yaz tatiline başlayan 18 milyon öğrenci, yaz tatilinin son bulacağı ve 2018 2019 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 aylık yaz tatili süresince atacak olan öğrenciler, kaç gün tatillerinin kaldığını sorguluyor. İşte, şu an yaz tatilinde olan öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

OKUL FOBİSİ NASIL ATLATILIR?

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşen Ünlü, okula başlamanın pek çok aile ve çocuk için keyifli bir süreç olduğu halde, bazı çocuklarda okula uyum sağlayabilmek, getirdiği yeni kurallara alışabilmenin o kadar kolay olmadığını dile getirdi. Bu çocuklarda okula giderken her seferinde ciddi bir kaygı ve korku oluştuğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Ünlü, şöyle dedi:

"Bazen çocuğun o zamana kadar yetişmiş olduğu aile ortamındaki rahatının bozulması, örneğin sabah belli bir saatte kalkmak zorunda olmak, ya da belli sorumluluklarının olması, okulda arkadaş ilişkileri geliştirmekte zorluk yaşaması gibi sorunlar da olabiliyor. Çocuğun anne babadan ayrı kalmasıyla bir başına kendi sorunlarını nasıl çözeceğine dair kaygıları oluşuyor. Bu durum sadece çocuğa özgü bir durum değil. Çoğunlukla anne babaların da benzer kaygıları var. Anne babalar da bazen 'Çocuğum oraya gittiğinde ne yapacak? Ben olmadan da işini görebilecek mi? Tenefüste çocuğumu itip düşürürler mi' gibi kaygılar yaşayabiliyor. Bunu sözlü olarak dile getiremeseler de bu korkularını çocuğa yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla anne baba ne kadar rahatsa aslında çocuk da bu süreci o kadar rahat geçiriyor. Başlangıçta bazı çocuklarda kaygı olması doğaldır. Bunun normal bir süreç olduğunu unutmamak lazım. Hayatımızdaki her değişiklik aslında yeni bir uyum yapma gerektiren bir durum demektir. En severek yaptığımız değişiklikte bile belirsizlikler nedeniyle endişelenebiliyoruz. Çocuklar için de bu durum geçerli."

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