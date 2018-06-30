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    Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in belirlediği tarih

    Hürriyet Haber
    30.06.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. Okulların kapanmasının ardından yaz tatiline çıkan öğrenciler, tatil planlarını okulların açılacağı tarihe göre yapmak istiyorlar. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in belirlediği tarih.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı, yaz tatilinin biteceği tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in belirlediği tarih...

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

    Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

    Etiketler: yaz tatili ne zaman bitecek , 2018-2019 eğitim yılı , son dakika , haberler
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