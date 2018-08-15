Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB'in açıkladığı tarih
Yaz tatilinin ne zaman biteceği pek çok öğrencinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yorucu ve yoğun geçen 2017-2018 eğitim döneminin ardından 8 Haziran'da üç ay sürecek tatile başlayan öğrenciler, okulların yeniden açılacağı tarihi öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Yaklaşık iki aydır yaz tatilinin tadını doyasıya çıkaran milyonlarca öğrenci, eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de okul alışverişi ve diğer hazırlıklara başlamak için okulların ne zaman açılacağını ve eğitime devam edeceğini sorguluyor. İşte, ilkokul ve liselerin açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi.
Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.
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