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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman açılacak? İşte 15 tatilin biteceği tarih

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Okullar ne zaman açılacak? İşte 15 tatilin biteceği tarih

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Ocak'ta karne almanın mutluluğunu yaşayıp, '15 tatil' ve 'sömestr' olarak da adlandırılan yarıyıl tatiline başlamıştı. Gözler şimdi, eğitim faaliyetlerinin yeniden başlayacağı ve okulların açılacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci, yaklaşık iki hafta süren yarıyıl tatilinin son günlerini yaşıyor. Yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmen de tatilde dinlenme fırsatı buldu. İşte, 15 tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarih...

OKULLAR O TARİHTE AÇILACAK

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisinin yakından takip ettiği okulların açılış tarihi belli oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLERİ SINAV MARATONU BEKLİYOR

4 Şubat'ta son bulacak yarıyıl tatilinin ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav maratonu da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak.

TATİL SÜRELERİNDE TÜRKİYE BİRİNCİ

Türkiye'nin ortalama 15,2 haftalık ortalama okul tatil süresiyle ortalaması 13,9 hafta tatil olan 33 OECD ülkesini geçtiği belirlendi.

Eğitim Bir-Sen tarafından hazırlanan "Eğitime Bakış 2018" raporunda, Türkiye'deki öğretim ve tatil süreleriyle ilgili verilere de yer verildi.

Kamuoyunda mevcut olan ders saatlerinin sayısının fazla olduğu ve azaltılması gerektiği yönündeki çeşitli tartışmaların yürütüldüğü de anımsatılan raporda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkelerde yıllık ortalama öğretim gün süreleri ve öğretim süreleri saat bazında karşılaştırıldı. Raporda 33 OECD ülkesindeki okul tatil süreleri de aktarıldı.

Buna göre, Türkiye'de tüm kademelerde yıllık eğitim süresi 180 gün iken diğer ülkelerin OECD ortalaması ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 gün olarak hesaplandı. Bu açıdan Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda yıllık ortalama öğretim gün sayısının OECD ortalamalarının çok az miktar altında, ortaöğretim kademesinde ise OECD ortalamasına eşit olduğu belirlendi.

OECD ülkeleri arasında ilkokulda yıllık ortalama öğretim gün sayısının en yüksek olduğu ülke 219 günle İsrail olurken, bunu ilkokullarda ortalama 201 gün eğitim veren Japonya, 200 gün eğitim veren Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika izledi.

Ortaokul kademesinde benzer şekilde 209 günle İsrail ilk sırada yer alırken, Japonya, Avustralya, Danimarka, İtalya ve Meksika en fazla gün eğitim verilen ülkeler olarak ön plana çıktı. Ortalama öğretim günlerinin en az olduğu ülkeler ise Belçika (İlkokulda 159, ortaokulda 160, ortaöğretimde 160 gün), Fransa (İlkokulda 162, ortaokulda 162, ortaöğretimde 180 gün) ve Letonya (İlkokulda 169, ortaokulda 173 gün) oldu.

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