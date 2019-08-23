Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?
GeriGündem Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.08.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

2019-2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimiyle hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil bilgilerini paylaştı. Peki, bu yıl okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

Okulların açılmasına sayılı gün kaldı, gözler bir kez daha 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine çevrildi. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki, diğer öğrenciler için okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

YENİ MODELİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ni açıkladı.

2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, "Bu faaliyet, yeni eğitim öğretim yılımızın çalışma takvimiyle ilgili yeni bir model. Bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takviminin çok uzun yıllardır üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir takvim denilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni takvim çalışmasına neden gereksinim duyulduğuna ilişkin Selçuk, "Aslında biz verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Ama bunu sadece çalışma takvimi ile ilgili olarak yapmıyoruz. Öğretmen eğitimi açısından verimlilik, derslerin işlenişi açısından verimlilik, öğretmenlerin sınıftaki yaptığı projeler ve benzeri çalışmalar açısından verimlilik, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı tüm iş ve işlemler açısından verimlilik. Bunun genel bir parçası olarak yaptığımız şey, çalışma takvimini de bu verimlilik ve denge üzerine oturtmak." diye konuştu.

ARA TATİLLERDE ÖĞRETMENLER GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk, yeni çalışma takvimine yönelik, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız açısından okulların açıldığı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki iki haftanın bir haftalık iş günü 18-22 Kasım 2019 ara tatili olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 ara tatili olarak. Onda da bir 5 iş günümüz var. Ama hepinizin bildiği, 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler.
Yani yılbaşı ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi, verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için imkan tanımaktır. Bu çerçevede düşündüğümüzde öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma, çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
AK Parti'den Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama
Emine Bulut'un kardeşi anlattı: 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum'
Antalya'da feci olay! Vatandaşlar engel olamadı
Özgecan'ın kuzeniydi... Kan donduran ayrıntılar