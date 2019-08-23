Okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

Okulların açılmasına sayılı gün kaldı, gözler bir kez daha 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine çevrildi. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki, diğer öğrenciler için okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.



YENİ MODELİN DETAYLARINI AÇIKLADI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ni açıkladı.



2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, "Bu faaliyet, yeni eğitim öğretim yılımızın çalışma takvimiyle ilgili yeni bir model. Bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takviminin çok uzun yıllardır üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir takvim denilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni takvim çalışmasına neden gereksinim duyulduğuna ilişkin Selçuk, "Aslında biz verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Ama bunu sadece çalışma takvimi ile ilgili olarak yapmıyoruz. Öğretmen eğitimi açısından verimlilik, derslerin işlenişi açısından verimlilik, öğretmenlerin sınıftaki yaptığı projeler ve benzeri çalışmalar açısından verimlilik, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı tüm iş ve işlemler açısından verimlilik. Bunun genel bir parçası olarak yaptığımız şey, çalışma takvimini de bu verimlilik ve denge üzerine oturtmak." diye konuştu.



ARA TATİLLERDE ÖĞRETMENLER GÖREVİNE DEVAM EDECEK



Bakan Selçuk, yeni çalışma takvimine yönelik, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımız açısından okulların açıldığı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki iki haftanın bir haftalık iş günü 18-22 Kasım 2019 ara tatili olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 ara tatili olarak. Onda da bir 5 iş günümüz var. Ama hepinizin bildiği, 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler.

Yani yılbaşı ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi, verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için imkan tanımaktır. Bu çerçevede düşündüğümüzde öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma, çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler."