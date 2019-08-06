Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili bitimi için geri sayım başladı!
Ağustos ayının ortalarına gelinmesi dolayısıyla öğrenciler ve velilerin araştırdığı konular arasında yer alan okullar ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda netleştirilmişti. Peki, birçok vatandaşın merakla soruşturduğu bu bilgiler doğrultusunda okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Okulların ne zaman açılacağı çocuklarının ne zaman okul sıralarına döneceğini merak eden veliler ve tatil planlarını bu çerçevede şekillendirmek isteyen öğrencilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, okulların açılacağı tarih ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okullar bu yıl 9 Eylül tarihinde açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020'da yapılacak.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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