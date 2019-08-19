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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?

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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, bu yıl beraberinde bir konuyu daha gündeme getirdi. Okulların ne zaman açılacağı ile birlikte ara tatillerin ne zaman olacağını da araştıran vatandaşlar, buna göre tatil planlarını gerçekleştirecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Okullar ne zaman açılacak sorusu, son günlerde planlarına yön vermek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Ara tatiller hangi tarihlerde ve okullar ne zaman açılacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak ve ara tatiller hangi tarihlere denk gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar bu yıl 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. 

25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. 

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. 

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB'DEN DEVLET OKULLARINDA ÖZEL SINIF İDDİASINA SORUŞTURMA

Bakanlık, medyada ‘devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı’ başlıklı haberlerde yer alan ‘özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği’ iddialarını ve bu konuda MEB’e ulaşan bildirimleri ‘ihbar’ kabul ederek harekete geçti.

‘Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar’ gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek velilerden ‘bağış’ adı altında veya farklı yollarla ücret talep edildiğine ilişkin haberler ve gelen şikayetler dikkate alınarak, inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlık ayrıca Anayasa’nın 42’nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilgilendirilmesini sağlayacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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