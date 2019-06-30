Okullar ne zaman açılacak? 2019 yaz tatili ne zaman bitecek?
Yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili, 14 Haziran'da 18 milyon öğrencinin karnelerini almasıyla beraber başladı. Tatil devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce paylaşmış olduğu 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi de gündeme gelmeye başladı. Öğrenci ve veliler, bu bilgiler doğrultusunda bu sene okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2019 yaz tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklamıştı. Yeni dönemin eğitim öğretim yılı takviminde yapılan düzenlemeyle beraber, tatil süresince de okulların açılacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi ve yaz tatilinin biteceği tarih.
MEB YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİNİ DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
EBEVEYNLERE TATİL UYARISI
Çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.
Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.
“Çocukların düzeni tatil döneminde devam etmeli”
Tatil döneminin çocukların keyif aldığı ve okul dönemine göre daha özgür oldukları bir dönem olduğunu söyleyen Alkan, buna rağmen tatilde çocukların yatma saatlerinin abartılması, yemek düzenin değişmesi ve televizyonun da istenildiği kadar izlenmesi gibi tüm kuralların unutulduğu ya da sınırların olmadığı bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğa ilişkin konulan sınırlar, okul dönemine göre tatil döneminde biraz daha fazla esnek olsa da okul açılırken çocuğun okula uyumunu zorlaştırabileceğinden dolayı tamamen çocuğun isteğine göre de bırakılmamalıdır. Tatil çocuk için gerek ailesiyle, gerek akrabalarıyla, gerekse arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebileceği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacağı ve eğitici, öğretici, eğlendirici, yaşına uygun sorumluluk almasını destekleyici, karşılıklı etkileşime dayalı veya işbirliğine dayalı faaliyetleri olan aktivitelerin yer alacağı şekilde düzenlenirse çocuk için faydalı olacaktır.”
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