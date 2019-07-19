Okullar ne zaman açılacak? 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle tatilde olan ve ikamet ettikleri şehre geri dönüş için okulların açılmasını bekleyen öğrenciler, internet üzerinden 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimini inceliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından hazırlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Takvimde hem okulların başlayacağı hem de tatil dönemlerinin tarihi yer alıyor. Peki, bu yıl Okullar ne zaman açılacak? İşte, 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi
Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.
Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.
Oryantasyon eğitimleri devam edecek
Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.
Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.
Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak.
Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.
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