Okullar ne zaman açılacak? 2018 2019 eğitim yılı başlama tarihi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. 2018 2019 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını sorgulayan öğrenciler, konu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

18 Eylül 2017 Pazartesi başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılının 8 Haziran 2018'de bitmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline başladı. 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak öğrenciler şimdiden gelecek eğitim öğretim sezonunun ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, 2018 2019 eğitim öğretim döneminin açılacağı tarih... OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, okulların yaz tatili nedeniyle eğitime ara vermesinin ardından yeni dönemde okulların açılacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.