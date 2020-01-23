Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

'15 tatil ne zaman bitecek?'sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp bir süre dinlenme fırsatı bulan öğrenciler şimdi okulların açılış tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2019 2020 eğitim öğretim dönemi İkinci yarıyıl 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Milyonlarca öğrenci 3 Şubat'ta ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİLDE 5 DENEYİM

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinde öğrencilerin becerileri geliştirecek tatil programını yayınlandı. İlkokul öğrencileri için "Yarıyıl Tatiline Hoş Geldin" Ortaokul öğrencileri için "Üç Yüz Seksen Dört Saat" programlarına MEB'in internet sitesinden erişim sağlanacak.