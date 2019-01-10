Okullar ne zaman 15 tatile başlayacak? 15 tatil ne zaman?

İlk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim alan öğrencilerin karnelerini alacakları ve kısa bir süre dinlenme imkanı bulacakları 15 tatil için beklentiler artmaya başladı. Yoğun ve yorucu geçen dönemi alacakları karne ve belgelerle noktalayacak öğrenciler 'sömestir', 'ara tatil' ve 'şubat tatili' olarak da bilinen 15 tatili dört gözle bekliyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler ışığında 15 tatilin başlayacağı tarih...

ARA DÖNEM KARNELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı güncel takvim bilgilerine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdalara ilişkin, "Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek." dedi.

Koca, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin geleceğin teminatı ve umudu olduğunu belirterek, hayata hazırlanırken alınan iyi eğitimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimin sağlıklı olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin aileden başlamak üzere herkesin görevi olduğunun altını çizen Koca, "Gençken vücudumuz genelde olumsuz faktörlere karşı dayanıklıdır. Tecrübe ettiği olumsuz şeylerin etkilerini hemen aksettirmez. Bu dönemde karşılaştığımız sağlık risklerinin pek farkına varmayız. Büyüme çağında tecrübe ettiğimiz riskli davranışların sonuçları, yaş ilerledikçe birer birer hastalık olarak hayatımızda yer bulmaktadır." diye konuştu.

Koca, gençlik döneminde sağlığa yapılacak en önemli yatırımlardan birinin sağlıklı beslenme, diğerinin ise hareketli yaşam tarzı olduğunu ifade etti.

Çocukluk çağında başlayan kontrolsüz şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi gibi kötü beslenme alışkanlıklarının, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturduğuna dikkati çeken Koca, okullarda çocuklara hayata hazırlık için gerekli bilgiler verildiğini söyledi.

Koca, sağlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için ise okullarda bir dizi çalışma yürütüldüğünü anlatarak, öğrencilerin yıllık periyodik sağlık kontrollerinin okullar ve aile hekimleriyle iş birliği içinde yapıldığını anımsattı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuklara hizmet amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakanlık olarak eğitimi sadece belirli müfredat içeriklerinin paylaşımı olarak değerlendirmediklerini dile getiren Selçuk, çocuğun bütünsel gelişiminin çok değerli olduğunu vurguladı.

İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarda enerji yoğunluğu yüksek besinlerin kontrolünün ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Enerji yoğunluğu yükseldikçe öğrenme ve öğretme faaliyetlerindeki verimliliklerde de problem oluşmaya başlıyor. Gerek hiperaktivite gerekirse dikkat eksikliği gibi hususlar çok daha fazla gündemimize gelmiş oluyor. Bundan dolayı bu besinlerin çocukların öğrenmesinin kalitesini artırmakla ilgisini de anne babalara vurgulamak isterim. Eğer biz çocuklarımızın öğrenmesi ile beslenmesi arasındaki ilişkinin ne kadar kritik olduğu konusunda farkındalık düzeyimizi artırabilirsek o zaman çocuklarımızın çok daha başarılı olabileceği konusunda net bir görüş ifade edebiliriz."

Bakan Selçuk, okul gıda işletmeleri konusundaki hazırlıkların bu yıl içinde tümüyle yerleşeceğini ve bir sonraki öğretim yılında da bilinçlenme seviyesinin oldukça yüksek bir noktaya geldiğini hep birlikte göreceklerini söyledi.

Gıda farkındalığının toplumca sahiplenilmesinin önemine değinen Selçuk, "Onun için herkesi bu çalışmaya destek vermeye ve çocukların geleceği için yeni bir atılım yapmaya davet ediyorum." dedi.