Okullar eylülün kaçında açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Ağustos ayının sonlarına doğru gelinmesi dolayısıyla öğrenciler ve velilerin araştırdığı konular arasında yer alan okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Okulların açılmasına kısa süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi hem öğrenciler hem de veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, okullar eylülün kaçında açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Yaz tatilini neredeyse yarılayan öğrenciler, 2019-2020 eğitim döneminin başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Özellikle ikamet ettikleri şehre geri dönüş için okulların açılmasını bekleyen öğrenciler, yaz tatilinin bitiş tarihi ile ilgili sorgulamalarını hızlandırdı.Takvime göre, okullar bu sene eylül ayında açılacak. İşte, okulların başlangıç tarihine yönelik bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
OKUL KAYITLARI DEVAM EDİYOR
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
YAZ TATİLİ SÜRESİNE İLİŞKİN BAKAN'DAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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