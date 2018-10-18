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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.10.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Okuldan dönerken dehşeti yaşadı

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Bursa’da 12 yaşındaki çocuk okuldan eve dönerken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğradı. Aç kalan köpeklerin saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Köpekler tarafından kalbinin üzerinden ısırılan küçük çocuk yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlattı.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin F. ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı. 3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken küçük çocuğun peşinden koşan köpekler küçük çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı. Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.

Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını farkeden baba Abdullah F., oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından uzun süre müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi. Üzerindeki şoku atamayan Abdulmetin F., yaşadığı dehşet dolu anları göz yaşları içinde İHA muhabirine anlattı.

Okuldan dönerken dehşeti yaşadı

Küçük çocuk, “Okuldan çıktım, arkadaşlarımla eve gidiyordum. 4 tane köpek önüme çıktı. Arkadaşlarım kaçınca ben de kaçtım. Köpekler beni yakalayıp defalarca ısırdı. Ben onlardan kurtulup kaçtım, eve geldim. Çantamı orada unutmuşum. Babam beni hastaneye götürdü. O an çok korktum. Okuldan eve giderken sürekli köpekler önümüze çıkıyor” dedi.

Okuldan dönerken dehşeti yaşadı

Baba Abdullah Fidan ise, “Çocuğum okuldan çıkıp eve giderken yolda 4-5 tane köpeğin saldırısına uğramış. Bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler dolaşıyor. Bu bölgede çiftliğe benzeyen birkaç ev de var. Burada köpekler çok. Bu köpeklerin adı sahipli, ama hepsi dışarıda. Köpekler çocuğumu kalbinin üzerinden ısırmış. Yavrum ölümden döndü” şeklinde konuştu.

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