Okuldaki tören görüntüsü WhatsApp grubundan
ŞIRNAK’ın İdil ilçesine bağlı Öğündük köyünde görev yapan bir ilkokul öğretmeninin sosyal medyada terör bağlantılı hesaplar tarafından hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilk bulgular şöyle: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar öğretmenleri Seçil Yıldız ile birlikte marşlar söyleyip etkinlik yaparken, velilerden biri de bu görüntüleri kayda aldı.
Daha sonra bu görüntüler aile üyelerinin WhatsApp grubunda paylaşıldı. Ailenin Belçika’daki üyelerinden biri de bu görüntüleri çocuklarla gurur duyduğunu belirten bir mesajla Twitter’dan yayınladı. Soruşturmaya konu olan paylaşımlar da bu hesaptaki görüntüler alıntılanarak yapıldı. Başsavcılık bu konuda yapılmış haberleri içeren bazı linklere erişim yasağı kararı aldırdı. İdil’de üç Süryani köyünden biri olan Öğündük’ün sakinlerinin bir kısmı Belçika’da yaşıyor.
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