Okuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı
GeriGündem Okuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
14.02.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Okuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adıyaman'da önceki gün bir öğrenci tarafından okula getirilen cıva nedeniyle 36 öğrenci hastanelik olurken, AFAD görevlileri okulun birçok noktasından cıva topladı.

12
  • AFAD okulun her yerinden cıva topladı
  • AFAD okulun her yerinden cıva topladı
  • AFAD okulun her yerinden cıva topladı
  • AFAD okulun her yerinden cıva topladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Merkez Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda okuyan 8. Sınıf öğrencisi tarafından okula cıva getirilmiş, cıvayla oynayan 36 öğrenci zehirlenme şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

36 öğrencinin hastanede tedavisi devam ederken, Adıyaman AFAD Müdürlüğü ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle okulda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda öğrencinin okula getirdiği civanın okul bahçesine, öğrencinin eğitim gördüğü sınıfa ve okulun bazı koridorlarına döküldüğü belirlendi.

Özel kıyafetli ekipler okulun çeşitli noktalarından cıvayı topladı. Toplanan cıva incelenmek üzere ekipler tarafından götürüldü. Aynı zamanda ekipler tarafından okulda özel ilaçlar ve kükürtle temizleme işlemi yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MSB sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Soylu açıkladı! 5 ton ele geçirildi...

Okuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı

AFAD okulun her yerinden cıva topladı