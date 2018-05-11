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    Okulda taciz iddiası! Kız öğrencilerin fotoğrafını çekmiş

    DHA
    11.05.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Ataşehir'de bir ortaokulun konferans salonunun tadilatında çalışan bir işçinin, kız öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiası velilerin tepkisine neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


    Esatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun konferans salonunun tadilatı için çalışan bir işçinin cep telefonuyla kız öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.

    Öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Polisin arayan veliler okula geldi. Polis, C.A.'yı gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  

    Okul önünde toplan veliler, işçinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Veliler, öğrencilerin psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

    Etiketler: taciz , işçi , Ataşehir , gündem
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