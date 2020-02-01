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Turan KOYUNCU/PERVARİ (Siirt), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

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Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

SİİRT'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

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