Okulda silahlı kavga! Karne günü başından vurdular

Olay, saat 10.00 sıralarında Mamak Suzan-Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilere karneleri verildiği sırada elinde silah olan bir kişi, beraberindeki arkadaşıyla okul önünde havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada okul bahçesindeki öğrenciler ile iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Kavgada 1 öğrenci başından yaralandı. Araya girenlerin ayırdığı kavga sonrası iki kişi, okul önünden uzaklaştı. Öğrenciler durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan 12. sınıf öğrencisi A.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede beş adet boş kovan buldu. Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere bazı kişiler de emniyete götürüldü.

Lise öğrencisi Burak Coşkuner, “Biz karnemizi aldık ve daha sonra dışarı çıktık. Bizim arkadaşlar da kafeye gideceklerdi. O anda silah sesleri geldi. Bir tane arkadaşımızı kurusıkı tabancayla kafasından yaralamışlar. Sonra ambulans geldi yaralı arkadaşımızı hastaneye kaldırdı. Yolda yürürken bütün şarjörü boşalttılar ve kaçtılar” dedi. Polis, havaya ateş ederek kavgaya karışan, daha sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.