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    Okulda silahlar patladı! Büyük panik... Öğretmenler 'abiler oyun oynuyor' dedi

    İHA
    19.03.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler öğrencilerin gözleri önünde birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavga sırasında panik ve korku içerisinde kaçan öğrenciler ve öğretmenler, okulun yan tarafındaki ana sınıfı binasına sığındı. Öğretmenler “Abiler oyun oynadı” diyerek öğrencileri teskin etmeye çalıştı.

    Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için iki kırsal mahallenin çocukları okulun bahçesinde etkinlik düzenledi. Velilerin de davet edildiği etkinlikte karşılaşan husumetli iki aile kavga etmeye başladı.

    ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

    Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada köy korucusu olduğu iddia edilen bir kişi havaya ateş açarken öğrenciler ve öğretmenler büyük korku ve panik yaşadı. Kavganın ortasında kalan minik öğrenciler, canlarını yan taraftaki ana sınıfı binasına girerek kurtardı.

    Okulda silahlar patladı Büyük panik... Öğretmenler abiler oyun oynuyor dedi

    JANDARMA BİBER GAZI KULLANDI

    Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga eden grupları ayırmak için yoğun çaba harcadı. Kavga etmeye devam eden taraflar jandarma tarafından biber gazı sıkılarak dağıtıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi ile biber gazından etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi.

    ANAOKULU ÖGRENCİLERİNE TESELLİ: ABİLER OYUN OYNADI

    Olaylar yatıştıktan sonra ana sınıfı binasına sığınan öğrenciler ise öğretmenleri tarafından çıkartılarak okulun ana binasına götürüldü. Öğretmenler, tek sıra halinde okula götürdükleri öğrencileri “Sadece oyun oynadılar, abiler gitti, bir şey olmadı, sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız” diyerek teskin etmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası etkinlik iptal edildi.

    Okulda silahlar patladı Büyük panik... Öğretmenler abiler oyun oynuyor dedi

    Etiketler: OKUL , Silah , panik , Öğretmen , gündem
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