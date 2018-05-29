Okulda şiddet, bahçede tehdit

Savcılığa sunduğu dilekçesinde olayın 22 Mayıs tarihinde yaşandığını anlatan Ali Y., şöyle dedi: “Okul bittikten sonra otomobilime binip hareket ettim. Okul çıkış kapısında yirmi yaşlarında iki motosikletli genç arabamın önünü keserek, ‘Senin işin bitti, kardeşime yaptıklarının cezasını ödeyeceksin’ diye tehdit etti.”

ÖĞRENCİLER UYARDI

“Ertesi gün okuluma geldiğimde bazı öğrencilerim, ‘Öğretmenim, sizi döveceklermiş’ dikkat edin diye uyarıda bulundu. Aynı gün Okul Müdürü beni odasına çağırdı. Müdür odasında öğrenci velisi S.G. bana hakaret ederek, oğluna kötü davrandığımı, bana o okulda öğretmenlik yaptırmayacağını söyleyerek ‘Seni öldürürüm, boğarım. Ayağını denk al’ diye tehdit etti.”

ÖĞRETMENLER KORUDU

Tartışma sırasında kendisine fiziki saldırıda bulunulduğunu anlatan öğretmen Ali Y., “Odadaki meslektaşlarım kadını tutarak engellemeye çalıştı. Bir süre sonra son derse giremeyeceğimi, psikolojik olarak iyi olmadığım gerekçesi ile mazeret izni aldım. Okuldan çıkarken güvenlik görevlisi de bana eşlik etti” dedi.