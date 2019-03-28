Okulda rehine 3 yıl 4 ay
Vatani görevini yaptığı birliğinden izinli olduğu sırada, nişanlısı H.K.’yi (19) çalıştığı Pendik’teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bıçakla tehdit ederek rehin alan Umut Demirkaya’nın (22) yargılandığı davada karar çıktı.
10 Eylül 2018’de Bayburt’ta vatani görevini yaptığı birliğinden izin alan Demirkaya, nişanlısı H.K.’nin sekreter olarak çalıştığı liseye gitmişti. Burada nişanlısı ile tartışan Demirkaya bıçakla H.K.’yi rehin almıştı. 1.5 saat sonra ikna edilen Demirkaya polise teslim oldu.
Rehin alınan H.K. ise nişanlısını sevdiğini belirterek şikâyetçi olmadı. Demirkaya tutuksuz yargılandığı Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vatani görevini yaptığı birliğinden izinli olduğu sırada, nişanlısı H.K.’yi (19) çalıştığı Pendik’teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bıçakla tehdit ederek rehin alan Umut Demirkaya’nın (22) yargılandığı davada karar çıktı.
10 Eylül 2018’de Bayburt’ta vatani görevini yaptığı birliğinden izin alan Demirkaya, nişanlısı H.K.’nin sekreter olarak çalıştığı liseye gitmişti. Burada nişanlısı ile tartışan Demirkaya bıçakla H.K.’yi rehin almıştı. 1.5 saat sonra ikna edilen Demirkaya polise teslim oldu.
Rehin alınan H.K. ise nişanlısını sevdiğini belirterek şikâyetçi olmadı. Demirkaya tutuksuz yargılandığı Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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