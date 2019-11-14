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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:/

Okulda pitbull paniği

İstanbul Sultangazi'de Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

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  • Okulda pitbull paniği
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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin çıkamadığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı.

Bilgilendirme üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak barınağa götürüldü.

 

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