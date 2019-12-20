MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkulda panik... 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
GeriGündem Okulda panik... 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
20.12.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Okulda panik... 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okulda panik... 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'de 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle