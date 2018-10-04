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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
04.10.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Okulda kurşun yağdıran polisten şaşırtan savunma!

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Okulda kurşun yağdıran polisten şaşırtan savunma!

Olay, Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Polis memuru İlhan Özcan, okula gelerek okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında beylik tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, teslim olan İlhan Özcan, Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Polis memuru İlhan Özcan hakkında 'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs suçundan Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İlhan Özcanın yargılanmasına başlandı. Duruşmada İlhan Özcan ile Sinan Delibaş ve sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Halen tedavisinin sürdüğü öğrenilen Tülay Taş ise duruşmaya katılmadı.

Sanık İlhan Özcan, mahkemedeki savunmasında, "Benim iki çocuğumun sağlık problemleri var. Oğlumun gördüğü baskılar sonucu arkadaşıyla birlikte karanlık odaya kapatılması, okulda güvenlik önlemleri alınmaması beni rahatsız ediyordu. Olay günü de eşimle birlikte okula gittim. Okul Müdürü Tülay Hanım'ın odasına çıktım. Okula serbestçe girip çıkan velileri sorduğumda kendisinin bir şey yapamayacağını, bunda bir suç olmadığın, makamında da böyle konuşamayacağını söyleyip eliyle masaya vurdu. Ben de sinirlenip, belimdeki silahı çıkardım ve ayaklarına doğru ateş ettim. Sonra odadan çıktım. Merdivene yönelirken, Sinan Delibaşı gördüm. Bana doğru geleceğini düşünerek ona da ateş ettim" dedi.

Okulda kurşun yağdıran polisten şaşırtan savunma


Duruşmaya katılan Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ise, "Olay günü odamda otururken, sanki masa devrilmiş gibi sesler duydum. Odamdan çıkıp sesin geldiği yöne gittiğimde sanığı gördüm. Bana bir el ateş etti. İkincisini edecekti, silahı tutukluk yaptı. Belki de hakim bey, şu an sizin karşınızda olmayabilirdim. Sanığın anlattıkları doğru değildir. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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