Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
30.03.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA'da, okulda teneffüs sırasında kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan'ın (14) cenazesi, toprağa verildi. Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, "Güzel kızım benim, yavrum, kuzum gitti" diye gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğleden sonra teneffüste fenalaştı. Aynur'un yere düştüğünü gören beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, hemen öğrencinin yanına koştu. Öğrencisinin kalbinin durduğunu fark eden Ayhan, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra Aynur Ayan'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, Aynur'a müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Aynur Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aynur, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kızının ölüm haberini alıp, hastaneye gelen Mustafa Ayan, sinir krizi geçirdi. Mustafa Ayan, "Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

BABAANNESİ VE DEDELERİ CENAZEYİ ALDI

Aynur Ayan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından kendisiyle aynı ismi taşıyan babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Oğlu ve gelini bitkin halde olduğu için cenazeyi almaya gelen babaanne Aynur Ayan, torununun tabutuna bakıp, "Yavrum gitti, güzel kızım benim, kuzum gitti" diyerek gözyaşı döktü.

Aynur Ayan'ın cenazesi Uncalı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Etiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı

Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı

Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe Operasyonu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'özellikle vurgu yapıyorum' dedi ve bu çağrıda bulundu

İstanbul’da dev terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Devlet Bahçeli açıkladı: Seçimden sonra meclise sunacağız