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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA
28.10.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Okulda iğrenç olay! Kız öğrenciye izletmiş...

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Okulda iğrenç olay! Kız öğrenciye izletmiş...

KONYA'da, lisede kız öğrencilere tacizde bulunduğu öne sürülen ve gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hademe Mehmet E.'nin (26) taciz ettiği kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı. 11'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'nün (16), ifadesinde, "Spor salonunda otururken, yanıma geldi. Telefonundan bana, cinsel içerikli video izletti" dediği öğrenildi. 

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Hacı Şaban Mahallesi'ndeki lisede meydana geldi. Okulda hademe olarak görev yapan, işitme ve konuşma engelli Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını ileri süren 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine ardından ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler, başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti.

SPOR SALONUNDA VİDEO İZLETMİŞ

Mehmet E.'nin 9 ay önce tacizine uğradığını belirten S.Ö.'nün, polise verdiği ifade ortaya çıktı. S.Ö.'nün, "Spor salonu içindeki bilgisayar masasında oturduğum sırada, ismini 'Gökhan' olarak bildiğimiz hizmetli geldi. Kulakları duymadığı ve konuşamadığı için herkes ona yardım ederdi. Bana anlayamadığım bir şeyler söyledi sonra telefonunu çıkardı ve bir yerlere girdi. Bana cinsel içerikli video izletti. Hemen oradan uzaklaştım ve ilk başta bu durumu utandığım için kimseye söyleyemedim. 1 hafta sonra olayı bazı arkadaşlarıma anlattım. Arkadaşlarım da okul müdürüne anlatmış. Okul müdürü de konuyu rehber öğrentmenimize anlatınca öğretmen, beni çağırdı. Ben de olayı ona anlattım. Beden eğitimi öğretmenimiz de konuyu duyunca Mehmet E.'nin telefonuna bakmış. Hocam, Mehmet E.'nin telefonunda bana gösterdiği video ve çıplak kadın fotoğraflarına rastlamış" dediği öğrenildi. 

2 AY OKULA GELMEMİŞ 

İfadesinde Mehmet E.'nin, olaydan sonra yaklaşık 2 ay okula gelmediğini belirten S.Ö., "Okulda ikili öğretim var. Ben sahahçıydım. Mehmet E. sabahları gelmiyordu. Bir gün kurs için öğleden sonra okulda kaldığımda Mehmet E.'nin, okula geldiğini gördüm. Beni her gördüğünde gülmeye devam etti. Bir yerime fiziki tacizde bulunmadı; ancak bana cinsel içerikli videolar izletti. Şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan gözaltına alınan Mehmet E.'nin, polisteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltıKonya'da lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.
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