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    Okulda fenalaşan Ecrin'in sır ölümü... İkiz kardeşi de 3 günlükken ölmüştü

    Çağlar ÖZTÜRK / ADANA (DHA)
    22.02.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    ADANA’da ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür (7), okulda öğle yemeğinin ardından fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin tek çocuğu olan Ecrin Nazlı’nın, tüp bebek yöntemiyle ikiz olarak dünyaya geldiği, kardeşinin 3 günlükken yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Olay, dün kent merkezindeki özel bir okulda meydana geldi. Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları, ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı, okulda öğle yemeğinin ardından aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen okul doktoruna haber verdi.

    İlk müdahalesi okulda yapılan Ecrin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızlarının ölüm haberini alan Esra ve Kazım Gür çifti, sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı’nın ani ölümüyle şoke oldu.

    Okulda fenalaşan Ecrinin sır ölümü... İkiz kardeşi de 3 günlükken ölmüştü

    UZUN YILLAR SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ

    Uzun yıllar tedavi gören Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra kronik kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtildi. Çiftin, kızları Ecrin Nazlı’yı üzerine titreyerek büyüttüğü ifade edildi.

    Ecrin Nazlı Gür’ün cenazesi ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından 3 günlükken ölen ikiz kardeşinin yanına, gözyaşları arasında defnedildi.

    Okulda fenalaşan Ecrinin sır ölümü... İkiz kardeşi de 3 günlükken ölmüştü

    Etiketler: Adana , Esra Gür , son dakika
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