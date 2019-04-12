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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.04.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Okulda dehşet saçmıştı! Ablası şikayetçi olmadı

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Okulda dehşet saçmıştı! Ablası şikayetçi olmadı

İzmir’de kendisini çocuk yaşlardan beri taciz ettiğini iddia ettiği eniştesini, çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vuran 47 yaşındaki kadın, olay günü ilk defa eline tüfek aldığını ve kendisini tehdit eden eniştesini korkutmak için ateş ettiğini dile getirdi. Erdal Demirsoy’un eşi ise kocasını öldürdüğü için kız kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 7 yıldır çalıştığı okulun bahçesinde, ablasının eşi Erdal Demirsoy’u (55) pompalı tüfekle vuran tutuklu sanık Şengül Güven (47), ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şengül Güven, Erdal Demirsoy’un eşi N.D., çocukları Y.D. ve Y.E. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki ilk ifadesinde eniştesi Erdal Demirsoy’un, kendisini çocukluğundan bari taciz ettiğini söyleyen Şengül Güven, “Okula gidip gelirken önümü kesip beni rahatsız ediyordu, saçlarımı okşuyordu. Kendimi ondan uzaklaştırdım.

Evlendikten sonra evime gidip gelmeye başladı. ‘Ablan evde yok, bize gel’ diyordu. Cinsel anlamda birliktelik teklif ediyordu. Ben kabul etmiyordum. Bu olaylar sürekli devam etti. Beni ölümle tehdit ettiği içinde kimseye anlatamadım” dedi. 

“SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM”

Ablası N.D.’nin de yıllardır eniştesinden dayak yediğini iddia eden Şengül Güven, “Boşanmak istedi ama onu da ölümle tehdit ettiği için boşanamadı. Sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu.

Telefonu açmadığım zaman yoluma çıkıyordu. Son 2 yıldır yaşadıklarımı ablama anlattım. Eniştem beni arayıp, ‘Çalıştığın okula geleceğim. Elim boş olmayacak. Seni delik deşik edeceğim. Ölümün benim elimden olacak.’ dedi. Artık işime gidip gelirken de çok korkuyordum. Olay günü ona yalvarmak için aradım.

Telefonu açar açmaz tehditlere, küfürlere başladı, ‘Cehennemin dibine de gitsen seni bulacağım. Öldürmeden bırakmayacağım. Bugün saat 17.00’de çalıştığın okula geleceğim, seni bekleyeceğim’ dedi. Eşim evde yoktu. Evdeki tüfeği yanıma alıp okula gelirse onu korkutacaktım” diye konuştu. 

“TÜFEĞİ ONA DOĞRULTUP, KORKUTMAK İSTEDİM”

Olay günü öğle saatlerinde eve gidip olayda kullandığı pompalı tüfeği siyah çöp poşetine sararak evden çıkardığını anlatan Şengül Güven, “Okula gelince tüfeği depoya sakladım. Okulun camından eniştemin geldiğini gördüm.

Depodan tüfeği alarak bahçeye doğru indim. Amacım onu korkutmaktı. Tüfeği ona doğrultup, korkutmak istedim. Elinde beze sarılı bir şey vardı. Tabanca olabileceğini düşündüm. Durduğum merdivenden yere doğru ateş ettim. Sonra 2 defa daha ateş ettim. O gün elime ilk kez tüfek almıştım. Vurduğumu bile anlamadım. Birkaç adım atıp yere düştü.

Okulda çalışan ustaya ‘Birini vurdum. Git, bak.’ dedim. Daha sonra tüfeği alıp karakola teslim olmaya doğru giderken yolda polisler beni görüp gözaltına aldı” şeklinde konuştu. 

Kardeşinden şikayetçi olmadı 
Erdal Demirsoy’un eşi N.D. ise 15-20 yıl önce kardeşinin, eşinin kendisini rahatsız ettiğini söylediğini anlatarak, “Eşime sordum ancak böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Kardeşim beni sık sık arayıp ‘Eniştem beni rahatsız ediyor’ diyordu” ifadelerini kullandı. N.D., eşini öldüren kardeşi Şengül Güven’den şikayetçi olmadığını da söyledi. 

Teyzeleri Şengül Güven’den şikayetçi olan Y.E. ve Y.D. ise babalarının teyzelerini arayıp rahatsız ettiğini annelerinden duyduklarını söyledi. 
Duruşma savcısı, sanık Şengül Güven’in tutukluluk halinin devamını isterken, sanık avukatları ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Şengül Güven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

OLAY

1 Şubat 2019’da İzmir’in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen olayda Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül Güven, okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal Demirsoy’u pompalı tüfekle vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, okulun bahçesinden yürüyerek dışarı çıkan Şengül Güven’i olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengül Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güven hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldı. 

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