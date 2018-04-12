Okulda dehşet saçan polisin eşi konuştu: 13 yaşındaki kızıma baskı uyguladılar

Olayın 28 Şubat günü 8 yaşındaki oğlu ve arkadaşının sınıf öğretmeni tarafından zümre odasına kapatılmasıyla başladığını savunan Özcan şunları söyledi: “Ben ve oğlum, bir veli tarafından darp da edildik. Olayların savcılığa intikal ettirilmesinden sonra aynı okuldaki 13 yaşındaki kızıma da hakaretler edildi, baskı uygulandı. Bu olaylarla ilgili şikâyet dilekçelerimiz var. Müdür ile karşılaştık, takipsizlik kararından dolayı bizimle dalga geçti. Eşim, sinirlerine hâkim olamayıp silahını çekti. Tabii yapmış olduğu şey kabul edilemez ama...”



