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    Okulda dehşet saçan polisin eşi konuştu: 13 yaşındaki kızıma baskı uyguladılar

    Mehmet İNAN/DHA
    12.04.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    BURSA'daki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda önceki gün tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaralayan ve tutuklanan polis memuru İlhan Özcan'ın eşi Gözde Özcan yaşananların nedeninin, 'tahrik' olduğunu ileri sürdü. 

    Olayın 28 Şubat günü 8 yaşındaki oğlu ve arkadaşının sınıf öğretmeni tarafından zümre odasına kapatılmasıyla başladığını savunan Özcan şunları söyledi: “Ben ve oğlum, bir veli tarafından darp da edildik. Olayların savcılığa intikal ettirilmesinden sonra aynı okuldaki 13 yaşındaki kızıma da hakaretler edildi, baskı uygulandı. Bu olaylarla ilgili şikâyet dilekçelerimiz var. Müdür ile karşılaştık, takipsizlik kararından dolayı bizimle dalga geçti. Eşim, sinirlerine hâkim olamayıp silahını çekti. Tabii yapmış olduğu şey kabul edilemez ama...” 

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    Etiketler: Okul , gazetehaberleri , gündem
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